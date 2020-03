Ancora troppa gente in giro: a Fossano il sindaco Tallone chiude parchi, giardini e numerose strade comunali

Continua a salire il numero dei positivi al virus Covid-19 sul territorio di Fossano. Sono infatti 3 uomini e due donne le persone che attualmente risultano aver contratto la malattia. 4 sono ricoverate in strutture ospedaliere e 1 in isolamento fiduciario a casa. Il più giovane ha 33 anni. Altre circa 35 persone sono attualmente in isolamento pur non avendo sintomi né evidenze di positività per i contatti avuti con persone positive.



Dopo l'ordinanza di divieto di vendita di bevande alcoliche dopo le ore 16, il sindaco Tallone ha oggi emesso una nuova ordinanza decretando la chiusura di alcune strade dove si radunano pedoni, runner e ciclisti.

Ecco che dalle 16 di oggi fino a revoca, chiudono al pubblico 0-24

tutti i parchi, giardini ed aree verdi comunali;

la sala d'attesa della Stazione Ferroviaria;

tutti i cimiteri urbani e frazionali (fatta salva l'apertura per i funerali con accesso consentito ai soli parenti prossimi);

delle seguenti strade comunali limitatamente al transito pedonale e ciclabile (eccetto residenti per comprovati motivi):

Via Santa Lucia (tratto compreso tra Via Soracco e Strada della Creusa);

Strada del Lucchetto (tratto compreso tra Via Beltrami e Strada della Creusa);

Sentiero del Pescatore (tratto ubicato sul territorio del Comune di Fossano);

Strada della Bossola;

Via del Priaggio;

Via della Cartiera;

Strada Comunale dei Boschetti (compreso il c.d."Sentiero dell'Anima");

Strada del Santuario;

Strada Santa Chiara;





Il sindaco ha confermato che ogni giorno sono oltre 100 gli automobilisti fermati sul territorio ai quali vengono ritirati per accertamenti le autocertificazioni.