Garessio: dopo il caso di Coronavirus in casa di riposo, sospeso il servizio esterno di fornitura pasti

A seguito della conferma di positività al Coronavirus di un ospite della casa di riposo "Opera Pia Garelli" (secondo caso in pochi giorni a Garessio), il Comune ha disposto la sospensione del servizio esterno di fornitura pasti erogato dalla mensa della struttura.

Come dichiarano dal municipio, "in sostituzione ai pasti confezionati dalla cucina dell'Opera Pia, in accordo con l'associazione commercianti nella persona del suo presidente, Paolo Sappa, si è deciso che sarà temporaneamente la gastronomia 'Pollini' a proseguire il servizio. Il trasporto a domicilio dei pasti verrà assicurato dai volontari dell'A.I.B. e dai commercianti stessi".