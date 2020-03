I ringraziamenti della Cri di Busca per la donazione di guanti e e tute

Gentile direttore,

A nome del presidente Teresio Delfino, del Consiglio Direttivo e di tutti i volontari del Comitato Cri di Busca, tramite il Suo giornale a intendo rivolgere i più sinceri ringraziamenti alla ditta “Straneidee calzature” di Busca per la preziosa fornitura di guanti e tute offerte al nostro Comitato. È perfino commovente constatare come soprattutto nei momenti di difficoltà, la generosità della gente sia tangibile, e la solidarietà un valore assoluto.

Per noi della Croce Rossa che siamo in prima linea con tanti altri colleghi di altre associazioni, il toccare con mano quanto il piccolo contributo che offriamo alla collettività sia apprezzato e gradito ci riempie il cuore di gioia e ci sprona ad andare sempre avanti. Ringraziamo altresì tutte quelle persone che in questi giorni ci hanno manifestato la loro vicinanza. Sono la nostra forza.