Il sindaco di Boves annuncia il piano B (BARA): "Visto che non state a casa, avviso che stiamo ampliando il cimitero"

Maurizio Paoletti, nelle scorse ore, ha fotografato piazza Italia, a Boves, quella su cui affaccia il Municipio, dove sta continuando ad andare e a lavorare.

Diverse persone a piedi, piazzale pieno di macchine parcheggiate. "Evidentemente non sono stato chiaro", commenta. Il riferimento è ai suoi numerosissimi appelli sullo stare a casa.

Ed ecco che, a distanza di qualche ora, ha scritto un secondo post sul suo profilo Fascebook, di quelli durissimi. Si rivolge ai menefreghisti, annunciando un piano B, come bara, che si traduce in un ampliamento dei posti disponibili al cimitero comunale.

"Visto che il piano A non funziona variamo piano B. Questo post è dedicato a tutti quelli che ancora stamattina, dopo che ieri ho annunciato due casi di persone positive al Covid 19 su Boves continuano a circolare dicendomi che intanto "ho più di 70 anni ed in galera non mi mettono", oppure, "il coronavirus è niente rispetto a stare a casa con mia moglie", "sono solo andato a giocare al lotto" oppure, "non me ne frega delle denunce, ho la fedina penale che sembra le pagine gialle, una più una meno non cambia", bene, avete ragione, siete più forti delle leggi, dei Carabinieri, del Sindaco ma non sappiamo ancora se siete anche più forti del Covid 19 per cui, per voi, cari menefreghisti, visto che il piano A (AVVISI) non funziona, l'amministrazione ha varato il piano B; stiamo ultimando al cimitero 160 cellette ossario;

è stato liberato spazio nel campo dei trentennali, venerdì scade il bando per 24 nuovi loculi ed a breve ne libereremo 80 in scadenza; se poi non bastassero libereremo anche il cimitero dei bambini. Il nostro motto in campagna elettorale era "siamo l'amministrazione che guarda al futuro" e come sapete normalmente le promesse le manteniamo per cui ci prepariamo al futuro dei trasgressori, ah il piano B sta per BARA, con ampia scelta; quando le forze dell'Ordine vi fermano magari chiarite anche che scelta preferite, ossari, loculi,trentennali, decennali, al momento c'è possibilità di scelta".

Il suo post è stato decisamente apprezzato. Ma è difficile che possa bastare per convincere le persone, in particolare quelle più anziane, a chiudersi in casa.