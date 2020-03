Il sindaco di Racconigi acquista materiale per la produzione di oltre 3 mila mascherine

Nonostante gli sforzi e le numerose donazioni continuano a scarseggiare le mascherine per proteggersi dal contagio da Covid-19. Per venire incontro alle necessità della popolazione il sindaco di Racconigi Valerio Oderda ha perciò deciso di acquistare a spese proprie 300 metri di tessuto da cui saranno ricavate tra le 3 mila e le 4 mila mascherine di tipo non ospedaliero, dodici per ogni metro di stoffa.

Saranno convenzionate in collaborazione con l’atelier di Daniela Biolatto e per ciascun pezzo saranno spesi circa 40/50 centesimi. Il costo totale del solo materiale che sta per arrivare è di mille euro, mentre il totale di produzione delle mascherine è di due mila euro, è coperto dal contributo del Lions International Club di Racconigi.

“Il nostro non sarà un presidio sanitario, si tratta di una mascherina con comunque una buona efficienza e in questo momento in cui non c’era più nulla a disposizione siamo riusciti ad avere un contatto con l’azienda produttrice e abbiamo comprato questo materiale - spiega Valerio Oderda -. Ora in collaborazione con Lions Club, cge comprerà il confezionamento, riusciremo a realizzare le mascherine. Per noi il loro coinvolgimento è stato un grande contribuito perché di fatto copriranno l’intera spesa di realizzazione, Il lavoratorio di Daniela Biolatto si è già messo a lavorare questa notte per produrle subito e nell’arco di un giorno o due dovremmo averle a disposizione. Adesso stiamo valutando come recapitarla ai nuclei famigliari, ma prima le forniremo a chi ne hanno necessità immediata come Vigili del Fuoco e Croce Rossa Italiana. In seguito ai cittadini, ma ripeto stiamo cercando di capire come farle recapitare”.

Solo ieri nella città di Racconigi si sono registrati altri due casi di contagio da Coronavirus. “Sono attualmente ospedalizzati - scrive il primo cittadino in nota stampa - stiamo vicini a loro e alle loro famiglie. Possiamo fronteggiare la situazione seguendo scrupolosamente quelle che sono le indicazioni che continuano ad essere impartite dalle autorità competenti”. E rinnova l’impegno a restare a casa: “E’ il momento di stare uniti a distanza e di non uscire di casa se non per esigenze di lavoro, di salute di somma urgenza. Invito quindi tutti a provvedere agli acquisti di generi alimentari una volta alla settimana, evitando gli orari di massimo afflusso”.