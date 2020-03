iorestoacasaconbeppeghisolfi, la nuova videorubrica su YouTube (VIDEO)

#Iorestoacasa, isolando i nuovi virus e i rischi che essi portano alla salute delle persone, al risparmio delle famiglie, al lavoro di tutti.

Se il pensiero unanime è concorde nel ritenere che dopo la quarantena niente sarà più come in precedenza, anche il livello della consapevolezza di ognuno - sugli effetti economici di una emergenza sanitaria come l'attuale - a maggior ragione non potrà più essere lo stesso.

Proprio perché già ora circolano, in Italia così come in Europa e nel resto del mondo, proiezioni purtroppo realistiche sulla crescita negativa cui andranno incontro i principali indicatori sia macro che micro-economici, per intenderci dal prodotto interno lordo alle nostre singole situazioni patrimoniali e professionali, è dovere civico di ognuno far sì che la necessità di restare a casa si accompagni alla possibilità, accessibile a tutti grazie al corretto uso dei social media presenti sulle nostre tecnologie tascabili, di informarsi, anzi di educarsi sulle conseguenze della pandemia una volta che dovremo tornare alla vita di ogni giorno.

Su questo tema, decisivo, la FEDUF, Fondazione per l'educazione finanziaria e il risparmio, diretta dalla dottoressa Giovanna Boggio Robutti e facente capo all'Associazione bancaria italiana ABI, intende utilizzare gli strumenti della comunicazione remota per attuare i propri obiettivi di vicinanza ancora più forte e diretta con il bellissimo pubblico delle centinaia di docenti e delle migliaia di studenti già incontrati in tutta Italia in occasione dei molteplici eventi organizzati nelle scuole, dalle lezioni ad hoc alle gare per individuare i migliori piani di business delle start up giovanili nate nelle classi.