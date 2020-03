La FAI Autotrasporto Cuneo scrive al Presidente Cirio

Buongiorno Presidente

Mi permetta di ringraziarla e di esprimerle l’apprezzamento da parte dei ns associati, mio e del ns direttivo per il suo operato e di quello della sua giunta.

Siamo impegnati in prima fila per portare avanti in questa battaglia: la consegna di prodotti e servizi necessari a famiglie, ospedali, e a tutti coloro che non possono stare a casa, rischiando la propria salute e quella dei propri cari.

“Chiediamo mascherine per i nostri autisti, chiarezza nelle proroghe di patenti e libretti di circolazione anche per chi va all'estero” ribadisce Alberto Giaccardi – Segretario Provinciale.

Tra questi evidentemente ci sono gli autisti delle nostre aziende, e i loro titolari, che continuano a servire i clienti e a trasportare prodotti in consegna tra mille difficoltà e nuove incognite.

Siamo speranzosi che nel messaggio di oggi pomeriggio del Presidente Conte vengano effettivamente inclusi tra i settori che beneficeranno degli aiuti di stato anche l’autotrasporto, citato per ultimo, ma per questo non meno importante.

Le difficoltà di questi giorni sono anche materiali, tangibili, pratiche: tra queste la carenza di punti di ristoro e di servizi igienici per quegli stessi autisti che, allontanati dalle aree di carico o scarico, al di fuori degli autogrill in autostrada non trovano più alcun punto per rifocillarsi o per fare una pausa, anche a discapito della loro sicurezza ed igiene, concetti sempre più legati in questo periodo: potersi lavare le mani, usare un servizio igienico a loro disposizione può fare la differenza e far scegliere ad un lavoratore che opera con responsabilità e serietà, di continuare a lavorare o se fermarsi, per il bene di tutti.

Per voce del nostro presidente Mario Mairone nei giorni scorsi abbiamo richiesto e adesso la presentiamo a lei la necessità di avere da parte della protezione civile, dei servizi igienici da campo allestiti lungo le principali arterie stradali provinciali e stradali, che permettano agli autisti stessi di potersi rifocillare, rifornirsi di mascherine e magari consumare una bevanda calda.

Qui sotto le mando il link della richiesta uscita qualche giorno fa

http://www.targatocn.it/2020/03/13/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/lassociazione-fai-autotrasporti-cuneo-chiede-condizioni-di-lavoro-piu-sostenibili-per-gli-autist.html

Confidando che come sempre saprà farsi portavoce delle istanze del territorio cui è cosi attaccato e che in questo caso rappresentato da imprese di logistica locale, una delle categorie che proseguono la loro attività in una emergenza senza precedenti, augurandole una pronta guarigione le rinnoviamo i più





Mario Mairone – Presidente FAI

Alberto Giaccardi – Segretario Provinciale e Direttore Tutto Servizi