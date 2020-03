La sezione Alpini di Cuneo dona 10.000 euro all’ospedale Carle

La Sezione Alpini di Cuneo, ha valutato di non fare il giornale sezionale, che normalmente esce in occasione della Adunata Nazionale nel mese di maggio, e di devolvere quanto non viene speso, in favore dell'ospedale Carle di Cuneo, struttura specializzata nella cura del Corona Virus. La somma donata, che conta anche di un quota aggiuntiva da parte delle quattro sezioni, ammonta a 10.000 euro.

L’associazione, considerato quanto stiamo vivendo, ha voluto dare priorità alle condizioni concrete che si stanno verificando. Con questo gesto concreto, vogliamo dare sostegno alle maestranze impegnate per il bene salute, che oggi sono in prima linea, consapevoli per la nostra storia, di cosa vuol dire essere in trincea.

La Sezione di Cuneo partecipa ed è vicina a tutti quanti sono toccati da questa emergenza, ringraziando tutti i volontari di tutte le categorie e associazioni, che si spendono per la sicurezza e la salute delle persone.

L'utilizzo della somma raccolta, in accordo con l'ospedale CARLE, prende in carico il pagamento di forniture, che lo stesso ospedale ordina, in quanto necessarie.