Dopo l'annuncio di Coop e di Dimar, che hanno deciso di chiudere gli ipermercati e supermercati per due domeniche consecutive, in attesa adi ulteriori sviluppi o indicazioni, anche Auchan ha deciso la serrata per il 22 e il 29 marzo prossimi.

Non più, come inizialmente deciso, chiusura alle 13, ma stop totale per due domeniche consecutive.