Marene diventa “zona rossa”: vietato uscire di casa se non per fare la spesa o per l’acquisto di medicinali

Marene diventa come una “zona rossa". A decretarlo un’ordinanza con decorrenza immediata del Comune che insiste nel chiedere ai cittadini di limitare al massimo le uscite. Nei giorni scorsi infatti la conta dei casi è aumentata con la conferma dell’Asl di altri sei contagi che portano così il totale dei positivi al Coronavirus a 13, ai quali si era già purtroppo aggiunta una vittima.

A Marene è perciò da oggi vietato uscire di casa per passeggiare e per effettuare attività motorie, salvo necessità dovute a esigenze mediche, e solo se non si dispone di un cortile o di un giardino. “Stop” anche alle passeggiate per le necessitò del proprio animale domestico a coloro che dispongono di un cortile o di un giardino. Ammessa l’uscita di un singolo componente del nucleo famigliare per recarsi a fare la spesa o in farmacia.

“Spero sia chiaro che la situazione è molto grave- commenta il sindaco Roberta Barbero - non dobbiamo uscire di casa, stiamo rischiando la quarantena del paese”.

Nel frattempo, anche a Marene sono sospesi i pagamenti della tassa rifiuti. "Il Comune ha provveduto a inviare prima dell'inizio della pandemia l'invio della tassa. Vi chiediamo di non recarvi a pagare in posta o in banca, potrete provvedere al termine dell'emergenza sanitaria".

Cambiano anche gli orari dei negozi alimentari. "Aperti al mattino dal lunedì al sabato con preparazione durante il pomeriggio dei pacchi per chi fa l'ordine della spesa e veranno consegnati a domicilio consegna a casa - spiega il sindaco -. Al sabato pomeriggio resteranno aperti di negozio di Testa Alimentari e il Forno delle delizie. Consigliamo di effettuare gli acquisti con consegna della spesa a domicilio per evitare l'uscita di casa inoltre vi invitiamo a organizzarvi per uscire a fare la spesa non più di una volta alla settimana".

Per quanto riguarda la raccolta della plastica e della carta per le utenze non domestiche (negozi, attività e uffici) sarà effettuata nei giorni stabili, ma non al pomeriggi bensì al mattino dalle ore 10.