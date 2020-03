“Perché non sospendere i parcheggi blu intorno all'ospedale Santa Croce di Cuneo?”

“Perché non togliere almeno temporaneamente le zone blu attorno all'ospedale Santa Croce di Cuneo almeno per noi dipendenti ospedalieri? Eviteremmo di andare a parcheggiare lontano in questo momento di difficoltà!”

La proposta arriva a più riprese dagli operatori sanitari e da chi lavora all'interno del nosocomio. Non è la prima lettera che arriva in redazione.

Del resto alcuni comuni come Saluzzo (dal 13 marzo e fino a data da destinarsi) e Savigliano (dal 16 marzo per tutto il periodo dell’emergenza da Covid-19) hanno già deciso di sospendere il pagamento delle zone blu, proprio per agevolare gli spostamenti ma anche le brevi soste per i cittadini che vanno a fare la spesa di generi alimentari in centro città.

Perché non fare lo stesso a Cuneo?