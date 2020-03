Raccolta fondi per la terapia intensiva: l'appello del gruppo Facebook "Cuneo, Mondovì e dintorni"

Il gruppo Facebook "Cuneo, Mondovì e dintorni" ha lanciato in questi minuti una campagna di raccolta fondi destinata alla terapia intensiva dell'ospedale "Regina Montis Regalis" di Mondovì.

L'amministratrice scrive: "Sono qui stasera come ex collega del personale della Rianimazione di Mondovì a chiedervi con il cuore di aiutare il reparto. Sono in contatto con le colleghe e so che hanno tante difficoltà ad acquistare il materiale che garantisca loro di lavorare in sicurezza. Manca tutto... Facciamo una piccola donazione a chi è in prima linea".

L'IBAN su cui effettuare il proprio versamento è IT40K031111020100000003241, il codice swift è BLOPIT22, la causale "Donazione Covid-19 ospedale Mondovì terapia intensiva", seguita da nome, cognome e codice fiscale del benefattore.

"Le campagne", sottolineano sul gruppo Facebook, "sono ufficiali e pubblicate sui siti delle aziende".