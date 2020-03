Raccolta fondi per l’Unione del Fossanese: mascherine in omaggio a chi dona

È partita una raccolta fondi promossa dall’Unione del Fossanese a favore dell’attività dei volontari che in questi giorni stanno assistendo la cittadinanza.

“La situazione è molto complicata e ciascuno di noi deve fare la sua parte. In questo periodo così delicato dove medici, personale ospedaliero, ricercatori, amministratori, forze dell’ordine e volontari sono impegnati giorno e notte nella lotta contro il virus, è necessario il tuo contributo per un supporto concreto. I sindaci dell’Unione del Fossanese (Che unisce Bene Vagienna, Genola, Trinità, Salmour e Sant'Albano) hanno pensato di aprire una raccolta fondi per poter aiutare e sostenere i cittadini in questa emergenza. La campagna di raccolta fondi ha l’obiettivo di: acquistare materiale sanitario, dispositivi di protezione individuale e generi di prima necessità; supportare la protezione civile e le associazioni di volontariato nella distribuzione porta a porta di farmaci e generi alimentari, sostenere e supportare le strutture sanitarie, le case di riposo del territorio e gli operatori maggiormente impegnati nel contrastare questa epidemia; sostenere e supportare i cittadini più bisognosi; sostenere l’economia locale. La proposta nasce dalla consapevolezza che non si è impotenti ma, anche da casa, si può fare qualcosa. Vorremmo promuovere una forma innovativa di partecipazione usando la piattaforma “Go Fund me” perché rende più agevole l’interazione ed il coinvolgimento del singolo cittadino permettendo la diffusione del messaggio sui “social”. Se fate una donazione, anche piccola, avrete la certezza che sarà investita sul nostro territorio.

Ognuno di noi può fare la sua parte! Anche una piccola donazione può fare la differenza! Tutto andrà bene!

Fai in fretta, vorremmo portare subito il nostro e vostro contributo. Aiutaci a rendere virale la campagna, un virus buono stavolta! La Cassa di Risparmio di Fossano ha messo gratuitamente a disposizione un conto corrente bancario per tutti coloro che volessero supportare le iniziative a favore dell'emergenza sanitaria avviate dall'Unione del Fossanese. Per gli interessati ad effettuare una donazione con bonifico bancario le coordinate IBAN sono: IT 31 Q 06170 46320 000001614480 intestato a Unione del Fossanese - aiutaci ad aiutarti, causale: donazione. Da ogni donazione effettuata viene trattenuta una percentuale preimpostata pari al 15% per offrire un contributo NON OBBLIGATORIO per la gestione della piattaforma. Questo contributo può essere ridotto fino a 0€ (se lo si ritiene giusto) permettendo così di donare il 100% all'associazione che si sta cercando di aiutare (in questo caso all'Unione del Fossanese). Basta inserire l'importo che si vuole donare nell'apposito spazio e successivamente cliccare sul riquadro in basso dove vi è la percentuale 15% e cliccando su "ALTRO" si potrà immettere qualsiasi importo si voglia far recapitare alla piattaforma per la gestione del sito (quindi può essere inserito anche 0%, in base alla propria decisione personale). Crediamo sia corretto ed importante informarvi al meglio così da poter scegliere come donare e come farlo nel modo che più ritenete giusto”.

Immediatamente è partita la gara di solidarietà e, in poche ore, l’importo raccolto ha superato i 1000 Euro. Intanto un’altra forma di contagio positivo ha invaso l’Unione del Fossanese: quella della produzione di mascherine, bene prezioso in questo periodo. Un buon numero di sarte si è già reso disponibile utilizzando i materiali sanitari di cotone idrorepellente. Le mascherine saranno fornite agli operatori sanitari, ai volontari e a tutti coloro che ne avranno bisogno. Saranno inoltre donate a chi effettuerà una donazione rivolgendosi alle farmacie dell’Unione del Fossanese. Con un contributo di 10 Euro si potrà ricevere 1 mascherina, tra i 10 e i 49 Euro 3 mascherine e oltre i 50 Euro 5 mascherine lavabili ritirabili nelle farmacie dei comuni aderenti presentando la ricevuta della donazione.