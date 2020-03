Terzo caso positivo al Covid-19 a Savigliano, salgono così a tre i saviglianesi contagiati dal Coronavirus

Purtroppo a Savigliano proseguono i casi confermati di contagio da Covid-19. Questa volta si tratta di un uomo attualmente ricoverato nella struttura ospedaliera del SS Annunziata. Sale così a tre il numero dei cittadini saviglianesi positivi al Coronavirus. Ad darne l’annuncio il sindaco di Savigliano Giulio Ambroggio: “L' ASL CN1 mi ha comunicato un altro caso di positività al covid 19 nella nostra città. Si tratta di un uomo attualmente ricoverato in ospedale”. Il primo cittadino rinnova ancora una volta l’invito alla cittadinanza a non uscire di casa: “La situazione è comunque sotto controllo. Invito tutti a mantenere la calma, a rispettare rigorosamente le disposizioni impartite e soprattutto a non uscire di casa”.