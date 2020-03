Battaglia (Filca Cisl): "Vigileremo perché nei luoghi di lavoro vengano applicati e rispettati i decreti"

Egregio Direttore



In questo momento difficile e complesso senza precedenti che sta attraversando il nostro paese, Cgil Cisl Uil, insieme alla Presidenza del Consiglio con il decreto del 14 in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e quello successivo del 16 il Cura Italia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo si è voluto dare una prima risposta all'emergenza.



Adesso si mettano i lavoratori in sicurezza utilizzando gli ammortizzatori sociali, non esiste produzione che valga una sola vita umana, ognuno dimostri la propria responsabilità e consapevolezza di quanto e grave la situazione.

Come Filca Cisl provinciale di Cuneo vigileremo perché nei luoghi di lavoro vengano applicati e rispettati i decreti.



Qualora venissero meno saremo costretti a nostro malgrado a denunciare il quanto alle autorità competenti.



Se collaboriamo per il bene di tutti siamo sicuri che ne usciremo presto più forti e determinati di prima come e sempre stato nella storia del nostro paese. #insiemecelafaremo.



Il segretario generale della Filca Cisl

Vincenzo Battaglia