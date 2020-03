Coronavirus: alla primaria di Guarene anche il doposcuola diventa on line

È iniziato ieri pomeriggio, mercoledì, il servizio di doposcuola online gratuito rivolto a tutti i bambini della scuola primaria residenti nel Comune di Guarene.

L'interessante iniziativa è stata attivata dal Comune guarenese e dalla Protezione Civile locale per fornire un supporto ai piccoli studenti, in questo momento a casa, dopo la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a seguito dell'emergenza Coronavirus.

Il doposcuola online prevede: risoluzione di compiti in video chat con relative domande da parte dei bambini. Oggi è stata la volta di matematica e geometria e di un gioco sulla creazione di una storia ideato insieme alla biblioteca civica di Guarene.

Il servizio è tenuto da Luca Magliano di Alba, laureando in Scienze della Formazione Primaria: "Si tratta del proseguio del mio lavoro relativo al percorso con i bambini del doposcuola e per dare un aiuto alle famiglie visto la difficoltà sulla risoluzione che hanno in questo momento sulla risoluzione di alcuni compiti"

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 17.30. Chi è interessato a partecipare al doposcuola online può inviare un messaggio al 366.1517108 o scrivere a lucamagliano3@gmail.com e riceverà un link per accedere.