Addio a Riccardo Ferrero, per anni stimato docente al Liceo "G. B. Gandino" di Bra

Riceviamo e con piacere diamo spazio al bel ricordo che il professore Livio Berardo ha tracciato del compianto collega, per molti anni compagno di insegnamento nelle aule del liceo classico braidese. Dopo la cerimonia funebre, in programma in forma strettamente privata alle 15.30 di oggi, giovedì 19 marzo, Riccardo Ferrero riposerà presso la tomba di famiglia nel cimitero di frazione Macellai, a Pocapaglia.





Prematuramente ci ha lasciati il professor Riccardo Ferrero, vittima di un male, da cui, dopo un intervento chirurgico, pareva dovesse riprendersi. Aveva 75 anni.



Nativo di Canale, laureato a Roma, si era volto all’insegnamento relativamente tardi, vincendo prima una cattedra per le scuole medie, poi, con il concorso del 1985/86, per le superiori. Aveva scelto il liceo classico e così per lunghi anni insegnò storia e filosofia al “G. B. Gandino” di Bra.



Era il collega con cui, da docente di lettere classiche, trovavo maggiori affinità umanamente e professionalmente: la storia e la filosofia non sono forse state “inventate” dai greci? E molte figure e periodi della letteratura greca non coincidono con la storia della filosofia, per non parlare degli insegnamenti di metodo in campo storiografico di Tucidide, Polibio o Tacito?



Ma con Riccardo condividevo anche l’amore per i libri (lascia una vasta biblioteca, destinata probabilmente al liceo) e per la storia d’oggi. Quando accadeva un evento che pareva epocale (ad esempio l’attentato alle Torri gemelle), Riccardo modificava i suoi programmi, per aiutare gli studenti a inquadrare il fatto, a ricercarne le radici storiche o ideologiche.



Ci confrontavamo allora su queste operazioni didattiche, fatte di excursus e di parallelismi, che anch’io tentavo di compiere, sia pure con minore elasticità, per la natura delle materie insegnate. Benché da tempo avesse cessato di essere un obbligo, il prof. Ferrero dava spazio all’educazione civica. Era uno dei pochi docenti che venisse a scuola con il giornale, che considerava uno strumento di formazione e una fonte documentale, a patto che si imparasse a leggerlo criticamente. Di qui il confronto fra due o più testate, l’adesione alla campagna della “Stampa” che regalava il quotidiano alle classi che ne facessero richiesta, in aggiunta o in sostituzione della quale (l’iniziativa promozionale di via Marenco a un certo punto cessò) stimolava l’acquisto da parte dei ragazzi di altri giornali.



Riccardo ha dato un contributo fondamentale alla formazione di centinaia di studenti, che lo ricordano con gratitudine e affetto. L’emergenza del coronavirus impedisce a loro, come a noi ex colleghi, di rendergli l’ultimo omaggio e stringerci attorno alla famiglia.

Per converso il medesimo flagello ha ridato dignità a due professioni, di quelle che don Lorenzo Milani avrebbe voluto esercitare, se non avesse scelto il sacerdozio, quella dei medici innanzi tutto, impegnati con i loro collaboratori in prima fila, con rischio della propria vita, a combattere l’epidemia, poi quella degli insegnanti, che cercano di salvare l’anno scolastico e aiutare gli studenti a non interrompere il prezioso percorso educativo.



A questo compito, con la ricchezza della sua cultura, Riccardo non si sarebbe certo sottratto.



Livio Berardo