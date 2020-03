Alba, contagi in doppia cifra e nuovi appelli: "Troppa gente ancora in strada senza valide ragioni"

Alba non fa purtroppo eccezione rispetto a un Paese nel quale, a partire dalla martoriata Lombardia, da ogni dove si susseguono gli appelli delle autorità a rispettare la principale indicazione contenuta nei decreti del Governo sull’emergenza Coronavirus: per arginare il propagarsi dell’infezione, l’unica vera ricetta è quella di limitare al massimo gli spostamenti, e quindi i contatti interpersonali, ammissibili solo per gravi e indifferibili esigenze quali quelle legate alla continuità produttiva delle attività economiche ancora attive, all’approvvigionamento di beni di prima necessità come alimentari e farmaci e alla cura dei propri cari o di animali.

Altre motivazioni devono lasciare il passo alla gravità di una situazione che nei quartieri della capitale delle Langhe molti faticano a comprendere, specialmente in giornate come queste, accompagnate da un sole primaverile che per troppi rappresenta un'irresistibile tentazione a violare l'isolamento, che è invece una condizione assolutamente necessaria.



In questo senso gli ormai ripetuti appelli arrivati dal sindaco Carlo Bo, che ancora ieri sera – nell’aggiornare il conto dei contagiati registrati dalle autorità sanitarie, arrivati ormai a quota 10 – ha diffuso l’ennesimo appello, ritornando sull’importanza del rispetto del divieto come tutela per sé stessi e per gli altri, oltre che forma di rispetto per quanti, in questi giorni, anche nei nostri ospedali, stanno facendo i salti mortali per difendere la salute dei cittadini da questa minaccia.



Un invito ribadito anche dall’assessore alla Sicurezza Marco Marcarino, che già nei giorni scorsi aveva annunciato che i controlli della Polizia Municipale si sarebbero allargati anche ai pedoni e a quanti, specie nei corsi e parchi cittadini, non hanno ancora inteso la lettera delle limitazioni governative .



Martedì il Comune ha così provveduto alla chiusura dei parchi e delle aree verdi cittadine recintate , mentre proprio dal Comando della Polizia Municipale il comandante Antonio Di Ciancia conferma la presenza di "una minoranza di persone che continua a interpretare il divieto in modo molto personale".



"Devo dire che si tratta di persone di tutte le età, dall’anziano che decide di andare a comprare il giornale a due chilometri di distanza dalla propria abitazione ai giovanissimi che continuano a ritrovarsi in capannelli, non riuscendo evidentemente a comprendere che questa situazione potrebbe minacciare anche loro e i loro cari, e che in questo momento per ritrovarsi la strada migliore è quella dei social e delle tecnologie di cui oggi disponiamo", spiega ancora Di Ciancia, che quantifica in 160 i controlli, le identificazioni e le diffide effettuate nei confronti di automobilisti e pedoni dall’11 marzo scorso a oggi.



"Ancora non siamo arrivati alle denunce penali – prosegue il comandante –, che davvero potrebbero essere la strada da seguire se questa tendenza non si correggerà. Forse molti non hanno capito che non parliamo di una banale multa, ma di una violazione dell’articolo 650 del Codice Penale, che comporta il deferimento all’autorità giudiziaria competente e l’apertura di un procedimento col quale si rischiano sino a tre mesi di arresto o il pagamento di un’ammenda (400 euro, ndr), oltre alle spese legali e alla segnalazione al casellario giudiziario, con tutte le conseguenze che la cosa comporta".



Decisamente meno problematica, invece, la situazione dei controlli svolti presso le attività commerciali. Ancora Di Ciancia: "Diciamo che in questo ambito non si sono registrate criticità di sorta. Sono aperte le sole attività legate ai beni di prima necessità: alimentari, farmacie, edicole, tabacchi, i reparti alimentari dei supermercati. I diversi esercizi si sono attrezzati con una gestione ordinata delle code, così da rispettare le distanze tra le persone sia fuori che all’interno dei negozi. In taluni casi si è trattato di interpretare le norme governative, come avvenuto ad esempio per le pasticcerie e gelaterie, alla fine assimilate alle attività di ristorazione e quindi chiuse. Ma tutti gli esercenti albesi hanno dimostrato grande attenzione alle regole e senso di responsabilità nella loro applicazione".