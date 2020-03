Ceva, rifiuti conferiti fuori orario approfittando del mercato: l'assessorato all'Ambiente indaga

Abbandono di rifiuti fuori orario e in un giorno diverso da quello segnato sul calendario: accade a Ceva, ormai da diverse settimane.

Per questo l'assessorato comunale all'Ambiente ha emesso il seguente avviso: "Ieri nel centro cittadino sono stati conferiti rifiuti di vari tipi di frazione (RSU, plastica, carta) da parte di utenze domestiche al di fuori delle indicazioni del calendario. Ovviamente questo assessorato ritiene che sia una situazione che si ripete regolarmente approfittando della normale raccolta dopo il mercato del mercoledì. Questa pratica si configura come abbandono ed è sanzionata a norma di regolamento comunale".

Dall'amministrazione aggiungono che "pur con la difficoltà di non avere il personale dedicato, si avvisa che saranno affissi avvisi di ritiro dei depositi, e, qualora non si provveda al ritiro, dalla giornata di domani si procederà a tutte le azioni per identificare i responsabili, e alla valutazione delle relative sanzioni. Si prenderanno inoltre le dovute contromisure per controllare le prossime date di mercato".