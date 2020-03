Dall’Unione del Fossanese un appello per la banda larga a titolo gratuito

In questo periodo si sta facendo un massiccio uso delle reti dati domestiche, ma, come si ripete da tempo, l’informatizzazione del nostro Paese non è affatto omogenea. Sono molti i comuni in provincia di Cuneo in cui Internet non arriva proprio, come i piccoli borghi di montagna e altri in cui non è ancora uniformemente distribuita la banda larga.

Nella giornata di ieri gli assessori Damiano Beccaria e Roberto Salvatore hanno scritto, a nome dell’Unione del Fossanese, una lettera al Consorzio Top Ix (Torino Piemonte Internet eXchange) di cui fa parte in qualità di socio anche l’Unione stessa, affinché il consorzio si attivi a sensibilizzare tutti gli operatori che ne fanno parte per aumentare a titolo gratuito la banda ai propri clienti.

“Siamo a conoscenza di altre iniziative che stanno richiedendo di azzerare i costi della connessione a internet, ci rendiamo conto che questa scelta potrebbe danneggiare le ditte operatrici nel settore con i loro dipendenti, pertanto riteniamo che sarebbe una buona iniziativa se ognuno di loro, mantenendo invariata la tariffa mensile che applica ai propri clienti, provvedesse per il periodo emergenziale, al raddoppio della banda fornito - si legge in un passaggio della lettera inviata al Consorzio -. Riteniamo che in questa situazione emergenziale ognuno debba contribuire come può, pertanto uno sforzo da parte degli operatori sicuramente sarebbe molto utile ma soprattutto apprezzato in particolar modo da tutte quelle famiglie che oggi devono lavorare in smart working, oppure dai ragazzi che devono continuare le proprie attività di studio o dalle persone anziane che per sentirsi meno sole si collegano per stare più vicini alla propria famiglia”.