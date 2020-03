Fossano: se necessario il Consiglio Comunale sarà su piattaforma informatica con trasparenza garantita

L’emergenza Covid-19 ha costretto i giorni scorsi l’amministrazione comunale a rimandare a data da destinarsi anche il Consiglio Comunale. Fortunatamente all’Ordine del Giorno non c’erano decisioni indifferibili, legate cioè a scadenze secondo i termini di legge.

Per consentire, però, in caso di bisogno, lo svolgimento di un eventuale consiglio prima del termine dell’emergenza l’ANCI, l’associazione nazionale Comuni italiani ha messo a disposizione gratuitamente la piattaforma go to meeting per consentirne lo svolgimento.

Il comune di Fossano ha dunque aderito al servizio. A darne la comunicazione è la Presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi che ha spiegato: “Stamo sperimentando alcune modalità di utilizzo e verificando la capacità della connessione per poter consentire la continuità del lavoro e operare in sicurezza per la sicurezza dei consiglieri nel rispetto delle norme vigenti”.

A livello normativo le sedute dei Consigli Comunali sono aperte a tutta la cittadinanza e anche in questo senso la tecnologia corre in aiuto della salvaguardia della trasparenza: “Insieme ai tecnici informatici è allo studio l’inserimento sul sito del Comune di un link attraverso il quale poter ascoltare l’intero consiglio comunale in differita” ha precisato l’avvocato Giaccardi.