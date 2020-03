La Fossano deserta e i lavoratori al tempo del Coronavirus nell’”Intervallo” di Davide Dutto (VIDEO)

Un’idea creativa del fotografo fossanese Davide Dutto racconta per immagini il momento storico che sta vivendo il Paese in queste settimane nel percorso da casa allo studio. Scatti di strade deserte e di chi lavora garantendo i servizi essenziali: panettieri, macellai, agenti di polizia locale, edicolanti. Mascherine e distanze di sicurezza in due carrellate di immagini destinate a entrare nella storia della Città degli Acaja.

L’idea è stata quella di inserire le immagini nel formato che tra gli anni ’60 e gli ’80 era l’Intervallo della Rai, la sequenza di immagini di località italiane che veniva utilizzato come riempitivo tra una trasmissione e l’altra.

Sulle note entrate nella memoria di chi “andava a dormire dopo Carosello” di Sarabanda dal IV concerto dei Concerts rouyaux di François Couperin le immagini di Fossano al tempo del Coronavirus: