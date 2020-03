Mille euro dallo sci club Monviso per l’ospedale di Saluzzo

Non si ferma a Saluzzo la gara di solidarietà nell’emergenza Coronavirus.

Lo Sci Club Monviso, presieduto da Davide Sola ha donato mille euro all’Associazione Officina delle idee – per l’Ospedale di Saluzzo.

“Un altro gesto di generosità che si aggiunge ai tanti che in questi giorni si stanno concretizzando, da parte di privati,gruppi, aziende e società sportive nel momento in cui l’Ospedale di Saluzzo è stato adibito a polo per la gestione delle patologie da corona virus – afferma Giovanni Damiano presidente dell’Officina delle idee – ringraziando il club per la vicinanza.

Sono oltre mille i tesserati del sodalizio sportivo saluzzese che propone programmi per tutte le fasce di età: dai corsi per i più piccoli (quest’anno erano circa 200 bimbi), alla presciistica, come alle gite collettive ed ai week end sulla neve.

Insieme a Davide Sola del direttivo fanno parte Andrea Ducler, Bruno Rinaudo e Claudio de Vicariis, sostenuti da sedici attivissimi consiglieri.

"La cifra messa a disposizione è ricavata da un avanzo gestionale del direttivo che quest’anno, non potendo svolgere alcune attività come la "giornata collettiva - afferma il presidente Sola – ha deciso concretamente di dare una mano a chi difende l’Ospedale di Saluzzo e lo sostiene in questo momento difficile”.