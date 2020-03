19 marzo Festa del papà. Ditelo in modo dolce con i Nacatuli calabresi

Un regalo speciale per la Festa del papà? Un dolce tutto dedicato a lui! Come i Nacatuli calabresi, un autentico colpo al cuore.

Maria Mesiano ci spiega come prepararli con calma, al calduccio delle vostre case: “ Si tratta di un dolce tipico calabrese che mi ha portata indietro nel tempo, evocando in me ricordi in cui mi sentivo protetta dal calore dei miei cari. La mia famiglia, patriarcale, era una piccola società di 25 persone. La mamma e le zie con nonna matrona erano il fulcro della famiglia e portavano avanti usi e costumi del posto, sempre unite, mai divise. Durante le feste si preparavano i dolci tipici da mangiare tutti insieme. Noi piccole donne, bimbe dedite al gioco, eravamo arruolate per filare la pasta. La forma che cercavamo di dare a questi biscotti veniva puntualmente ‘aggiustata’ dalle mani sapienti delle donne adulte”.