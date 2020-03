Auguri a tutti i papà dal Caffè Letterario di Bra con il libro “Open” di Andre Agassi

Il 19 marzo è la Festa del papà. Ditelo con un libro che parla da campione a campione. “Open” di Andre Agassi (Einaudi) è il regalo perfetto per colpire il vostro babbo alla mente ed al cuore. Uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi si racconta senza pudore in un memoriale che ha fatto scalpore nel mondo.

Che questo libro sia stato scritto insieme al Premio Pulitzer, J.R. Moehringer, si nota. Nei ringraziamenti, Agassi racconta che per mesi ha parlato con lui a registratore acceso. La sua vita è finita su dei nastri, in modo spontaneo, non cronologico, senza tutti i particolari, le date e i nomi, che sono stati aggiunti in seguito con un lavoro certosino, per un risultato formidabile. Ovviamente, è il lato umano del giocatore che più sorprende e, diciamolo, commuove.

Fin da subito, Agassi ci confessa di odiare il tennis. Lo odia quando suo padre, da piccolissimo, lo costringe ad affrontare “il drago”, una macchina che lancia palline da tennis. E a suo padre, il giovane Andre non può opporsi, perché quando si arrabbia succedono cose brutte, può solo obbedire. Uno sport che diventa quasi una tortura alla Bollettieri Academy, dove è costretto ad andare. Un posto orrendo, descritto in modo impeccabile, al punto tale da far sentire addosso l’odore nauseabondo della sbobba che doveva mangiare.

Ad Agassi è stata rubata l’infanzia, l’adolescenza ed è successo sotto la luce dei riflettori. Nel libro è svelato il rapporto con i giornalisti, le bugie che loro hanno detto su di lui, le bugie che lui ha raccontato a loro, i conflitti, le conferenze stampa, le volte in cui lo hanno malamente etichettato, quelle in cui gli hanno detto che era finito.

Tutto è spiegato con generosità, come l’incontro con Gil Reyes, che lo ha senza dubbio salvato. Ed è generoso davvero in tutto il libro. Quando ci racconta quanto dolore prova alla schiena; le sue storie d’amore, quella tormentata con Brooke Shields e poi quella da sempre sognata con Steffi Graf; gli allenamenti; i suoi rivali storici; le emozioni dopo ogni incontro. Agassi ha vissuto come su delle montagne russe, alternando stati emotivi diametralmente opposti, passando dalla gioia alla frustrazione, dalla serenità alla rabbia. Anche quando diventa il numero uno al mondo si sente vuoto.

Tutto cambia quando capirà che cosa lo fa sentire bene: aiutare gli altri. Si dedicherà anima e corpo alla costruzione di una scuola d’eccellenza in un quartiere a rischio di Las Vegas e allora giocare a tennis avrà uno scopo: raccogliere fondi per il suo progetto educativo. Lo scopo diventerà ancora più bello e più grande dopo la nascita dei suoi figli. Con un unico filo rosso che unisce ogni cosa, il primo insegnamento alla sua accademia: il rispetto.