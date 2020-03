Come scegliere le migliori gomme per la propria auto

Nel momento in cui l’automobilista si accorge che le gomme della propria auto sono usurate o comunque non in perfette condizioni dovrà provvedere alla sostituzione delle stesse.

Così facendo potrà guidare in sicurezza e con una tenuta ottimale del fondo stradale.

Qui di seguito una guida che farà chiarezza su come procedere all’acquisto.

Scegliere non è mai qualcosa di semplice, occorre scegliere il modello corretto per la propria auto e fare attenzione a non scegliere il modello errato onde evitare problemi alla guida e sanzioni. A volte è preferibile acquistare un modello di gomme nuovo proprio per avere delle prestazioni migliori.

IN CHE MOMENTO PROCEDERE AL CAMBIO?

Le gomme per ogni mezzo non dovranno avere una durata maggiore ai 10 anni e l’altezza del battistrada dovrà essere necessariamente superiore ai 1,6 millimetri. Il consiglio fornito dagli specialisti del settore è di almeno 3 millimetri per le gomme estive e di 4 millimetri per quelle invernali.

Da sottolineare che le gomme delle ruote motrici generalmente si consumano prima e proprio per cercare loro di dare una durata maggiore spesso le si inverte. L’inversione dovrà comunque essere fatta da uno specialista, il proprio gommista di fiducia dotata della giusta attrezzatura.

Qualora si optasse per la sostituzione di solo due gomme è auspicabile montare quelle in miglior stato posteriormente, l’asse posteriore è difatti il responsabile per una guida stabile e sicura.

DOVE PROCEDERE CON L’ACQUISTO?

Utilizzando internet sarà possibile acquistare il prodotto desiderato senza necessariamente dover recarsi da un rivenditore. I negozi online dedicati sono davvero tanti ed offrono un’ampia scelta di gomme dedicate a tutti gli automobilisti anche a quelli più esperti ed informati, offrono cataloghi completi delle migliori gomme di marche molto famose come Pirelli, Yokohama, Firestone. Uno di questi è ilsitodellegomme.it che offre ottimi prodotti a prezzi molto interessanti. Offre anche la possibilità della consegna direttamente al proprio domicilio in pochi giorni o direttamente presso il proprio gommista di fiducia, una comodità che non tutti i negozi online offrono.

QUALE GOMMA SCEGLIERE?

La scelta va fatta analizzando il proprio modo di guida, quanti chilometri normalmente si percorrono e su quale manto stradale maggiormente.

Ogni tipo presenterà pregi e difetti. Le gomme estive potranno ad esempio essere la migliore scelta se l’automobilista percorrerà maggiormente strade asfaltate proprio per una maggiore tenuta. Invece se l’automobilista vive in montagna dove le temperature sono parecchio basse sceglierà gomme 4 stagioni.

La scelta del modello più appropriato di gomme è una scelta molto rilevante e deve essere effettuata avendo la conoscenza del prodotto, in caso di difficoltà sempre meglio chiedere assistenza ai gommista oppure ai servizi clienti dei siti online che assisteranno l’automobilista.