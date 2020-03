I segreti per l’acquisto dei migliori banchi da lavoro

Il segreto della produttività? L’organizzazione. Una postazione di lavoro ben organizzata permette di svolgere attività complesse in maniera efficace e risparmiando tempo. Una semplificazione dei processi produttivi che in diversi contesti è possibile solo ricorrendo a banchi da lavoro professionali.

Banco da lavoro: perché è importante e come sceglierlo

Per creare le condizioni ottimali, il banco da lavoro deve essere realizzato e accessoriato seguendo le esigenze dell’ambito professionale. Dimensioni, materiale e carico massimo sono i principali fattori al momento della scelta.

Una prima scrematura va fatta considerando l’ingombro del banco, che deve essere coerente con lo spazio a disposizione. Fortunatamente l’offerta, in termini di formato, è talmente varia da soddisfare qualsiasi esigenza.

Accanto ai comuni banchi da lavoro con una lunghezza di 2-2,5 metri, troviamo prodotti che puntano all’ottimizzazione degli spazi, ad esempio quelli 160x80, 150x75 e 130x75 cm. E per le postazioni di lavoro con metrature particolarmente ridotte ci sono banchi 100x70 cm.

L’altezza è un altro fattore da considerare. Il ripiano del banco di lavoro dovrebbe trovarsi ad almeno 84-85 cm da terra e non superare un metro. Ma l’altezza perfetta varia a seconda del tipo di attività. 85 cm sono più che sufficienti se si svolgono operazioni di piallatura.

Per compiti che richiedono particolare precisione, invece, meglio aumentare fino a 93 cm: modelli di questa altezza consentono di lavorare nella corretta postura in piedi e, se associati a uno sgabello, anche da seduti.

Banco da lavoro in acciaio, metallo e legno: il prodotto giusto per ogni contesto

La portata massima dipende dalla frequenza d’uso del banco e dal tipo di attività. Se si ricerca un banco da utilizzare sporadicamente per lavori di precisione, sono sufficienti prodotti con una portata di 150 kg.

La questione cambia per i banchi da officina, che devono necessariamente superare i due quintali. Optando per quelli con struttura in metallo e piano in legno nobilitato si possono raggiungere i 250 kg, mentre quelli con struttura e piano in acciaio arrivano a 1000 kg.

La portata non è l’unico discriminante per la scelta del materiale dei banchi da lavoro: va considerato anche il contesto di destinazione. I prodotti completamente in metallo, ad esempio, sono i più indicati per le officine meccaniche.

Quanti dispongono di struttura in lamiera d’acciaio zincata sono particolarmente versatili. Si prestano all’uso in molteplici contesti: dal settore calzaturiero alla falegnameria. A seconda delle esigenze il piano può essere in metallo o legno.

Se invece si cercano banchi da lavoro per il settore alimentare, quelli in acciaio inox a norma HACCP sono l’opzione migliore. Possono essere impiegati in cucine di ristoranti, rosticcerie, laboratori di pasticceria e tutti gli altri contesti che prevedono il contatto con i cibi freschi.

Dove trovare un’offerta di banchi da lavoro che garantisca una vasta gamma di opzioni e il rispetto di elevati standard qualitativi? Semplice, su Castellani Shop: l’e-commerce di Castellani, azienda che da oltre 60 anni produce scaffalature metalliche da industria, negozio e magazzino, nonché soluzioni d'arredamento per ufficio e negozi.

Propone una vasta gamma di arredi realizzati interamente in Italia, tutti accomunati dall’elevata qualità che caratterizza il Made in Italy, come certificato dal MUN (Marchio Unico Nazionale).