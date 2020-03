Mauro Gola, presidente Confindustria Cuneo: "Torneremo a recuperare le perdite che abbiamo avuto" (VIDEO)

Il punto all’indomani del decreto “Cura Italia” spiegato da Mauro Gola presidente di Confindustria Cuneo attraverso l’intervista via Skype di Targatocn.it.



Il massimo rappresentante degli industriali cuneesi ha parlato inoltre della situazione in generale a seguito dell’emergenza covid-19 plaudendo al coraggio degli imprenditori, dei lavoratori e degli operatori sanitari che continuano nella loro professione. Il presidente ha ricordato le tante donazioni e iniziative che sono arrivate dal mondo imprenditoriale in questo periodo di emergenza.



“Tutti gli imprenditori devono avere un'ottica ottimistica. – ha detto Gola nell’intervista – torneremo a recuperare le perdite che abbiamo avuto.”



Nel video l’intervista completa.