Raggiunto l'accordo all'Itt di Barge: prevista la continuità produttiva ad affluenza ridotta fino a fine mese

Giorno di trattative ieri, mercoledì 18 marzo, all’Itt di San Martino di Barge. L’azienda e le rappresentanze sindacali sono tornate a trattare a seguito dei due giorni di sciopero indetti unitariamente dalle quattro sigle Fictem, Femca, Uiltec e Ugl. Il blocco delle attività nell’azienda che conta 850 dipendenti e produce pastiglie per i freni era stato motivato dalle rappresentanze sindacali a proposito di emergenza Covid-19.



“Non ci sentiamo pienamente tutelati – avevano scritto in una nota le rsu - dalle misure restrittive attuate dall’azienda. Non vengono agevolate le ferie previste dal protocollo d’intesa governo-sindacati. La salute dei lavoratori e delle lavoratrici per noi è la cosa primaria.”



A questo sciopero l’azienda aveva commentato a Targatocn: “Abbiamo preso tutte le misure di sicurezza anche con un certo anticipo rispetto al protocollo del 14 marzo” elencando tutte le misure prese da prima dell’emergenza Covid-19.



Nella serata di ieri si è arrivati a un accordo che prevede una continuità produttiva ad affluenza ridotta tramite ferie arretrate e riduzione dell’orario di lavoro. Questo consentirà di smaltire i carichi. Le parti si incontreranno nuovamente a fine marzo (presumibilmente intorno al 27) per valutare eventuali carichi di lavoro e capire quali misure adottare in base a come procederà l’emergenza e come influirà sul mercato dell'automotive.



"Si è stabilito di lavorare a ritmo ridotto - dichiarano unitariamente i sindacati in una ntoa - riducendo così il personale in stabilimento di più della metà al fine di meglio garantirne la sicurezza e il rischio di contagio. Tale decisione permette di coniugare la necessità produttiva con la salute dei lavoratori. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) saranno alternativamente presenti in stabilimento per supportare i lavoratori sulle eventuali problematiche o dubbi sulla sicurezza"

"Riteniamo importante questa scelta - conclude la nota sindacale - e sottolineiamo che il dialogo produttivo con responsabilità da entrambe le parti sia sempre la soluzione migliore, anche e soprattutto in tempi difficili come questi."

“Un accordo che intende far salve le varie esigenze che già avevamo preso, ricordiamolo, con grande anticipo – commenta l’azienda.