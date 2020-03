Tutti i pro e i contro sulle scope elettriche

Sei indeciso se comprare o no una scopa elettrica? In questo articolo ti spiego quali sono i pro e i contro sulle scope elettriche . Spoiler: i contro quasi non ci sono, se non quelli individuali in base al modello!

Pro di avere una scopa elettrica in casa

I vantaggi di avere una scopa elettrica in casa sono numerosi. Qui sotto te li elenco in modo che tu possa comprendere perché dovresti averne una o, se già la hai, perché dovresti valutare di cambiare la tua vecchia per una nuova e più performante.

Il primo motivo, il più importante dal mio punto di vista, è che grazie alla scopa elettrica puoi mantenere un elevato livello di pulizia nella tua casa. La scopa elettrica a differenza della scopa tradizionale ti permette di aspirare via lo sporco. Non lo sposti da una parte all’altra come la tradizionale scopa ma lo aspiri. Lo sporco poi si va a depositare o in un pratico sacchetto usa e getta oppure in un contenitore che dovrai svuotare e dopo pulire. Questo dipende dal modello.

Con la scopa elettrica puoi rimuovere per bene la polvere, gli acari, i pollini e i peli di animale dall’ambiente domestico, mantenendolo così igienico. Fondamentale per esempio se hai bambini piccoli in casa che hanno l’abitudine di portare gli oggetti caduti per terra alla bocca.

Le scope elettriche di oggi possiedono un sistema di filtraggio altamente tecnologica. L’aria che viene rilasciata nell’ambiente dall’elettrodomestico è filtrata e priva di sostanze allergene come pollini e acari della polvere. E’ molto importante perciò se soffri di allergie.

Oggi come oggi puoi trovare diversi modelli di aspirapolvere in commercio, da quelle tradizionali (il cui scopo è di aspirare via lo sporco) a quelle più tecnologiche, come per esempio i modelli dotati di un serbatoio d’acqua per lavare i pavimenti o quelli dotati di vapore che sterilizzano e igienizzano l’ambiente. Quest’ultime sono utili non solo per pulire i pavimenti ma anche i tappeti, i divani, le tende ed altri tipi di superfici.

Puoi optare anche per i modelli automatici. Sono senza filo e con batteria, tu programmi quando l’aspirpolvere deve pulire casa e questa fa il suo lavoro senza bisogno del tuo intervento. Questi sono senza dubbio i modelli più costosi, però automatizzano questo aspetto delle pulizie di casa, molto spesso odiate dalle persone. In base al modello scelto puoi contare su una pulizia e su un raggio d’azione più ampio, inoltre hai modelli che quando la batteria sta per esaurirsi tornano soli al punto di ricarica per continuare poi il loro lavoro.

Gli svantaggi di una scopa elettrica

I contro di una scopa elettrica sono difficili da individuare, sopratutto perché di base non esistono. Ci sono quelli individuali a cui devi prestare attenzione, come per esempio i modelli che fanno molto rumore, quelli con o senza fili (in base a ciò di cui hai bisogno), la potenza energetica, quanto ti costa alla fine sulla bolletta l’utilizzo, la maneggiabilità e lo spazio che occupa quanto non la usi.