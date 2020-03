A Narzole sono iniziati i lavori presso i giardini "Beato Timoteo" grazie ad un bando regionale a cui il comune ha partecipato e ad un cofinanziamento comunale. I giardini non solo saranno risistemati, ma verrà collocata anche una giostra adatta ai bambini con disabilità. " Il parco giochi verrà dotato di una pavimentazione antiurto e di una giostra inclusiva- commenta il vice sindaco Laura Adriano- questo significa che la giostra non sarà ad uso esclusivo dei bimbi disabili, ma in un'ottica di inclusione, potrà essere utilizzata sia dai bambini normo dotati sia dai bambini con disabilità." Sono inoltre iniziati i lavori di predisposizione della fibra ottica in via Giotto e in via Michelangelo per poter dotare le scuole di questo importante servizio.