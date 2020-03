BILANCIARE I PESI: Abbandoniamo i pesi e diamo spazio a ciò che dà equilibrio

Ogni giorno uno spunto per continuare a sperare, per potenziare la resilienza e per riadattare la propria vita alle nuove condizioni.

Una quarantena “senza manuale di istruzioni” ci induce a riflettere sull’imprevedibilità della vita e può diventare slancio per rimettersi in gioco e continuare a crescere, nonostante il dolore e la paura.

Gli psicologi del Trauma Center del S.Croce Maura Anfossi, Gemma Falco, Cristina Giordana, Andrea Pascale, Arianna Piacenza













Rocca dei Corvi: l’ultima via di arrampicata che ho percorso è una perfetta metafora di quello che stiamo vivendo oggi. Non dobbiamo scalare una parete di roccia, ma superare un ostacolo altrettanto arduo.

Chi scala sa che la ricerca dell’equilibrio è fondamentale per muoversi senza intoppi e per minimizzare gli sforzi. L’emergenza che stiamo affrontando è molto impegnativa: l’obiettivo è di procedere lungo la via ricercando l’equilibrio grazie ad un buon bilanciamento dei pesi.

Alleggeriamoci dunque di ciò che non è necessario, che rischia di farci scivolare o cadere: la ricerca spasmodica di informazioni, l’attenzione esclusiva sulle notizie negative, la chiusura nell’impotenza e nella rabbia.

Diamo spazio invece tutto ciò che ci mantiene in equilibrio: le parole di un amico, il colore e l’aroma del frutto che consumiamo a fine pasto, le rime di una buona poesia e tutto ciò che ci aiuta a rimanere concentrati sul presente.