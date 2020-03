A Rocca de' Baldi nessun contagio, il sindaco: "In molti si stanno prodigando per noi, dobbiamo solo restare a casa!"

Intervento video del sindaco di Rocca de' Baldi Bruno Curti, che striglia i suoi concittadini. "Da noi nessun contagio, qualcuno monitorato. Ma dobbiamo restare a casa".

E' un appello che accompagna ormai, da giorni, ogni intervento di ogni primo cittadino in ogni parte della provincia. Segno che il messaggio non è ancora stato recepito da tutti.

Curti parla delle numerose richieste che continuano a pertvenire al Comune sulle possibilità di spostarsi. "Ma non avete ancora capito? Solo per ragioni di lavoro o gravi. Sennò si resta a casa. Ci sono decine di persone e aziende che si stanno prodigando per voi, vi portano la spesa, le medicine, vengono a prendervi l'immondizia. Dovete solo stare a casa".

E pi l'episodio di cui è stato testimone ieri, a Cuneo, dove si trovava per ragioni di lavoro. "Ho visto quattro uomini vestiti da astronauti portare via da una casa una salma su una barella di metallo. Sta succedendo questo".