Alba, reparto Covid anche al S. Lazzaro e una squadra dedicata ai pazienti in isolamento domiciliare

Anche sulle colline di Langhe e Roero è un conto in continuo aggiornamento (10 casi ad Alba, 6 a Bra e altrettanti a Santo Stefano Belbo, secondo gli ultimi riscontri), quello delle persone risultate positive al contagio da Coronavirus.

Le ultime cifre riassuntive fornite dall’Asl Cn2 risalgono alla serata di martedì 17 marzo, quando risultavano 43 i cittadini che, provenienti da 18 comuni, erano entrati a far parte del novero dei pazienti ospedalizzati o dei quali era stato disposto l’isolamento fiduciario domiciliare.

Nel 57% dei casi – faceva infatti sapere l’azienda sanitaria di Alba e Bra – si tratta di soggetti di cui è stato disposto il ricovero (prevalentemente presso l’ospedale Carle di Cuneo di Cuneo, ma dalla giornata di domenica 15 marzo anche presso il reparto Covid appositamente organizzato ad Alba), mentre la parte restante comprende quanti, presentando sintomatologia simil-influenzale di scarsa entità, sono – o sono stati – assistiti in isolamento presso la propria abitazione.



Mentre sul fronte ospedaliero si segnala l’importante novità dell'imminente apertura di Verduno, per seguire questo secondo e teoricamente meno problematico gruppo di persone (una quindicina, sino a ieri l’altro, ma appunto parliamo di numeri in continua e rapida progressione) l’Asl Cn2 ha ora messo in campo una task force medica dedicata, ribattezzata "Unità Speciale di Continuità Assistenziale".



"L’obiettivo – si spiega dalla sede Asl di via Vida ad Alba – è quello di consentire ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici di continuità assistenziale di proseguire nel regolare svolgimento della proprie attività clinico-assistenziali. Da qui la scelta di mettere in campo uno strumento ad hoc quale quello previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio del 9 marzo scorso".



Compito specifico delle unità speciali, sarà quindi quello di prendere in carico presso il loro domicilio i malati di Covid-19 che non necessitino di ricovero ospedaliero, non ospedalizzati o dimessi dall’ospedale.



Operativi 7 giorni su 7 per 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20, affiancheranno quindi medici di famiglia e pediatri nel dare risposta agli assistiti che richiedano un’assistenza specifica in quanto potenzialmente affetti dalla temuta infezione, o valutati come ormai guariti dalla stessa.



Al momento l’Asl ha attivato una prima squadra di medici, ma la situazione è in evoluzione, per cui non è escluso che altre possano presto affiancarne il lavoro. L’Unità copre tutto il territorio dell’Asl e ha sede ad Alba, in via Ognissanti, presso la sede della guardia medica, dove è coordinata dal dottor Mirko Panico.



Una mezza dozzina i giovani medici che ne fanno parte. Di questi alcuni facevano già parte dello staff in servizio come guardia medica, mentre altri sono stati appena reclutati dall’azienda sanitaria. "Ogni giorno si alterneranno per coprire la fascia oraria richiesta dal servizio. Seguiranno i pazienti in isolamento domiciliare, perlopiù telefonicamente, captando in tempo reale le loro necessità, così da cogliere passo passo l’eventuale manifestarsi della malattia e la sua evoluzione".