Nel territorio di competenza della CRI di Melle sono stati attivati i servizi di consegna farmaci a domicilio e consegna spesa a domicilio.

Il servizio è esclusivo per coloro che non possono uscire per motivi di salute o per coloro che hanno più di 65 anni ed è attivo dal LUNEDÌ AL VENERDÌ.

Per attivarlo sarà sufficiente chiamare il: 338 5859728 oppure il numero verde 800-065510 e concordare il tutto con gli operatori.