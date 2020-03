Anche Savigliano aumenta le misure restrittive per evitare il diffondersi del Covid-19: dal 24 marzo soppresso il mercato dei generi alimentari

Nuove restrizioni per contenere il contagio di Covid-19 a Savigliano. L’Unità di Crisi che si è riunita oggi in Consiglio comunale ha stabilito la chiusura fino a nuovo ordine dei parchi pubblici, dei sentieri Tortone e Pacifico, nonché delle passeggiate lungo gli argini dei torrenti. Inoltre, sono chiuse a pedoni e biciclette tutte le strade extraurbane dove si potrà solo più circolare in auto. Sulle panchine ci potrà sedere solo una persona alla volta. Infine, da martedì 24 marzo sarà soppresso anche il mercato dei generi alimentari e ogni altra forma di commercio sulle aree pubbliche.

Le nuove restrizioni arrivano dopo il terzo caso confermato di contagio da Covid-19 di un cittadino saviglianese annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Giulio Ambroggio e dopo le restrizioni attuate ieri dalla sindaca di Marene Roberta Barbero in seguito all’aumento dei contagi in paese.

Sollecitazioni a prendere questa decisione erano arrivate anche dal mondo della politica. In una lettera indirizza al sindaco il circolo di Fratelli d'Italia Savigliano, Marene, Cavallermaggiore e Monasterolo chiedeva al primo cittadino di prendere provvedimenti più restrittivi al fine di impedire il propagarsi del contagio: "Chiediamo che di concerto con la prefettura ove previsto, vengano prese misure più restrittive per quanto riguarda la possibilità di uscire dalle proprie abituazioni con controlli continui e che vengano multati i cittadini che non ottemperino a queste misure senza avere gravi e comprovati motivi, che si sospendano per almeno tre settimane i mercati del martedì e del venerdì.Pur comprendendo che questo comporterà dei sacrifici sia per cittadini che per gli ambulanti, chiediamo a tutti un grande atto di sensibilità e di amore verso la nostra città e verso tutti i suoi cittadini".