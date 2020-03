Ancora carenti i DPI per gli infermieri dell'ASL Cn1, nuova lettera della UIL-FPL: "Viene detto ai lavoratori di riusare le mascherine finché non evidentemente lacerate"

Prosegue lo scontro tra l'ASL Cn1 e la UIL-FPL sui dispositivi di protezione individuale per gli infermieri e i vari professionisti quotidianamente impegnati nella lotta al nuovo Coronavirus.

E prosegue con una nuova lettera di sollecitazione a firma del segretario generale UIL-FPL Cuneo Giovanni La Motta nella quale si sottolinea come "ad oggi, nonostante le forniture regionali siano state erogate, ci viene segnalato che nulla è cambiato, e che la carenza di Dispositivi di Protezione Individuale per gli Infermieri, compresi quelli del 118, ancora persiste. Mancano addirittura le soluzioni disinfettanti".

Ma alla denuncia riguardante i DPI effettuata dalla sigla sindacale - che segue quella, identica, del 12 marzo scorso - si aggiunge quella relativa a una mail inviata a tutti i lavoratori, dove secondo lo scrivente si spiega testualmente che "la mascherina chirurgica può essere indossata e riutilizzata finché non mostra evidenti segni di macerazione o di lacerazione".

"Commentare una disposizione del genere ci porrebbe tutti sullo stesso piano di mediocrità - prosegue La Motta nella lettera - . I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) devono essere forniti da parte del Datore di lavoro o Dirigente con delega di funzioni e che tale specifico obbligo, è previsto dal D.Lgs. n.81/2008, art. 18, comma 1, lett. D. e che sempre lo stesso D.Lgs. n.81/2008, art. 76, comma1, prevede che i DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992 n.475 e successive modifiche. Ricordiamo altresì, che il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei propri lavoratori".

La richiesta insomma, a una settimana di distanza dalle prime sollecitazioni, appare sempre la stessa: il garantire "a tutti i servizi, anche periferici, la rapida distribuzione dei DPI idonei, in quantità sufficiente alle esigenze assistenziali". Certo un'istanza più che logica che però, come molte altre in questo strano marzo 2020, si scontra con la complessa realtà del "mondo Covid-19".