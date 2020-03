Architetti tagliati fuori dal Decreto Cura Italia, il presidente dell'Ordine provinciale Bonicco: “Invisibili agli occhi dello Stato” (VIDEO)

“Quello che ci fa più arrabbiare è che noi architetti, come tutte le altre categorie di professionisti iscritti ad una cassa di previdenza privata, non siamo stati presi in considerazione dal Decreto Cura Italia”. È indignato Claudio Bonicco, presidente dell'Ordine degli Architetti di Cuneo, raggiunto via Skype per una videointervista: “Ricordo che tra questi ci sono anche ingegneri, geometri e pure i medici che proprio in questo periodo stanno svolgendo un ruolo fondamentale”.

“Perché non veniamo messi al pari di tutti gli altri dall'inizio?” Questa la domanda che martella nella testa di chi, come Bonicco, è un libero professionista: “Noi architetti siamo invisibili agli occhi dello Stato”.

Ma non solo: “Quali siano le agevolazioni rispetto alle scadenze fiscali? Nel decreto si legge di un posticipo di quattro giorni! Quattro giorni sono niente! Anche un mese probabilmente sarebbe troppo poco”.

E ancora mancano indicazioni precise sulla gestione dei cantieri: “Come liberi professionisti che si occupano dell'edilizia, soprattutto nel momento in cui interveniamo nei processi autorizzativi sostituendoci all'ente pubblico, ci assumiamo importanti responsabilità per far avanzare le pratiche edilizie, per far partire e movimentare i cantieri. Insomma abbiamo un ruolo che non è esattamente di secondo piano. Eppure sono mancate in questo periodo delle indicazioni precise. All'Ordine sono arrivate notevoli richieste di chiarimenti in merito alle quali noi cercavamo di rispondere con il buonsenso, ma in una situazione del genere il buonsenso non è sufficiente”

I danni? “Difficili da quantificare anche perché non si sa neanche quando finirà questa emergenza. Fermare questa macchina è costoso. Pensiamo per esempio al settore delle costruzioni nel territorio UNESCO di Langhe e Roero, che è legato alla produzione del vino e al turismo. Gli interventi che si realizzano lì sono tutti legati ad una filiera che ha avuto dei danni enormi. I 600 euro una tantum sarebbero comunque un contributo irrisorio”.



Da papà interviene anche sul bonus baby sitter: “Io sono a casa con tre bambini che devo seguire insieme con mia moglie, pure lei libero professionista. Noi dobbiamo fare gli insegnanti, i baby sitter, i genitori, i liberi professionisti e pure pagare le tasse. Perché tanto in questi quattro giorni di posticipo l'IVA bisogna comunque versarla e dobbiamo allo stesso tempo provvedere alle necessità nostra e della nostra famiglia. Agli occhi dello Stato chi siamo noi?”

Le richieste in sintesi degli Architetti a Stato e Regione: “Avere delle indicazioni precise sulla gestione dei cantieri nell'edilizia. Dopodiché, per quello che sarà lo sviluppo futuro ed essendo noi ingranaggi di un sistema, dovrà essere fatto un ragionamento molto attento rispetto a quelli che sono gli incentivi all'economia in generale, perché a ricaduta si porteranno dietro tutta una serie di implicazioni”.