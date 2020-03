Come spiegare ai nostri figli ciò che sta accadendo? Dicendo la verità e mantenendo la scansione del tempo

In questi giorni strani, lenti quanto frenetici, ho pensato molto a quale argomento trattare con voi nella rubrica e ho pensato che, viste le numerose richieste da parte dei genitori, è importante pensare a come gli adulti possano parlare ai bambini di questo momento.

In via generale, prima di tutto, penso sia importante porre l’attenzione sulla questione del modello, ovvero che mamma e papà fanno da modello ai loro bambini, quindi come in ogni situazione i bambini assorbono dai loro caregiver i comportamenti. Legato a ciò, è importante dunque ascoltare e accogliere sempre quando i bambini ci parlano di emozioni: nella valutazione emotiva dunque si mette in atto il rispecchiamento, ovvero la capacità di provare ciò che prova l'altro, in maniera non giudicante. La validazione diretta che consiste nell'identificare l'emozione, nominarla e nel comunicare gli aspetti di comprensibilità e validità di ciò che l'altro sta provando o nel suo modo di comportarsi. Ricordandoci che le emozioni sono tutte importanti, dalla paura alla felicità.

Con questa premessa, dunque, come si fa a parlare ai propri figli del coronavirus e di ciò che sta succedendo in Italia e nel mondo?

Prima di tutto è essenziale dire la verità, spiegando che in giro c'è un'influenza e che non si può uscire e andare a scuola perché più si sta a casa ora, prima potremo tutti uscire di nuovo. È importante poter parlare ai bambini in modo tranquillo e diretto, trovando il giusto equilibrio tra le spiegazioni di cosa sta accadendo e l'insegnamento delle norme base per la prevenzione del contagio. Ma soprattutto, è indispensabile riuscire a trasmettere fiducia. Anche perché i bambini non aspettano le spiegazioni degli adulti per interpretare e capire il mondo, ma si creano una loro personale idea: è fondamentale parlare con loro, anche per evitare creino un idea sbagliata o confusa, ascoltando i discorsi dei grandi e della tv.

I giorni vanno avanti, ed almeno fino al 3 aprile, per ora, si sta a casa. È possibile che le frustrazioni di questo momento porti i bambini ad essere piu irrequieti e nervosi. I genitori devono ascoltare le paure dei loro figli, i dubbi dei loro bambini, cercando di normalizzare ciò che si sta provando, come anche per i genitori stessi è importante normalizzare ascoltare le proprie incertezze. È anche giusto dire “ non lo so” perché è giusto non fare promesse che forse non possono essere rispettate. Questa situazione mette tutti in una situazione di disagio e di incertezza, paura, ed i bambini lo sentono. È dunque importante che il genitore preoccupato condivida il suo stato d’animo, se il bambino gli domanda come sta lui. È essenziale far trasparire fiducia e speranza, rimanendo però oggettivi. Anche il comportamento degli adulti, in ogni caso, è importante: perché non è facile trasmettere tranquillità e sicurezza quando si è a propria volta preoccupati per sé stessi o per la salute di un proprio caro. Un'ansia che, a volte, si può addirittura trasmettere anche senza esserne consapevoli. Gli adulti devono imparare a gestire la propria ansia, perché se non si è in grado di controllare il panico, figli lo capiscono subito. Serve mettere in campo strategie che abbassano il nostro stress, come concentrarsi sul respiro, o spostare l’attenzione sulle cose che ci aiutano a stare bene, per riuscire a dare spiegazioni semplici e realistiche, ovviamente adattate all'età del bimbo, ma che non devono dare l'impressione di minimizzare il problema o peggio di sembrare 'onnipotenti'. E' meglio essere chiari e dire la verità, e cioè che non sempre quello che accade è sotto il nostro controllo. Il messaggio più fondamentale da trasmettere è questo: è un momento difficile, ciascuno deve poter fare il proprio meglio, e bisogna avere fiducia e gratitudine per tutti coloro che stanno lavorando sodo per risolvere il problema. I dottori e tutti i sanitari, nonché la ricerca, si stanno impegnando per trovare un modo per sconfiggere questo problema.

E la chiusura della scuola? All’inizio, dopo le vacanze di carnevale, lo stop scolastico poteva essere vissuto come una piccola vacanza allungata, ma ora si sta provando e quando i bambini iniziano a chiedere, ma quando posso vedere le maestre e i miei amichetti, bisogna dire loro la verità. Non lo so. Spiegandogli che questa influenza è molto contagiosa e che fare i compiti a casa ora è più sicuro. Torneranno a vedere i loro amici, ma ora stare assieme a casa a è rassicurante.

Nella quotidianità è importante mantenere il ritmo dello scandire del tempo e della giornata, mantenendo il più possibile una vita normale. Tutte le azioni, dalle regole igieniche alla gestione della casa, possono essere trasformate in gioco, in complicità con gli adulti, dando piccoli incarichi importanti ai bimbi e facendoli sentire coinvolti, ma soprattutto che permettono di sentirsi un po’ meno impotenti, facendo qualcosa per diminuire il rischio, anche se non lo azzera.

Per concludere penso che sia importante non trasmettere ansie ingiustificate, o false illusioni che non esista alcun pericolo, o peggio che il pericolo si annidi su qualsiasi cosa toccata o stando vicino a una persona cara. Se riusciamo a fare questo, trasmettendo un po’di oggettiva serenità e seminando un po’ di sana positività, gli doneremo strumenti anche per il futuro.





