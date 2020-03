Coronavirus: a Frabosa Sottana e a Monastero di Vasco saltano ufficialmente la fiera di San Giorgio e "Un asino per amico"

Questa la comunicazione relativa alla fiera di San Giorgio pervenuta dalla Pro Loco di Frabosa Sottana. "A causa dell'attuale emergenza sanitaria e di tutte le problematiche che essa comporta, in accordo con l'amministrazione comunale si è deciso di annullare la fiera di San Giorgio prevista per domenica 26 aprile. Parte del budget, che la nostra associazione avrebbe investito per organizzare la fiera, sarà versato nella raccolta fondi (organizzata insieme alle altre Pro Loco valtanarine e monregalesi) per l'acquisto di un respiratore da donare all'ospedale di Ceva. Una scelta più che mai doverosa in un momento così drammatico, con la speranza che si possa tornare presto ad una lenta e graduale normalità. L'augurio è quello di rivederci tutti quanti nei nostri eventi estivi, ma per il momento dobbiamo essere forti e superare insieme questa emergenza" .

Di seguito, invece, l'annuncio giunto dalla Pro Loco di Monastero di Vasco. "Cari amici, con il perdurare dell'attuale situazione di emergenza sanitaria e delle misure in atto su tutto il territorio nazionale, in accordo con il Comune di Monastero di Vasco è stata assunta la decisione di annullare la tredicesima edizione dell'antica fiera 'Un asino per amico', in programma dal 15 al 18 maggio. Tutti gli sponsor pubblicitari che anche quest'anno avevano deciso di sostenerci - e che ringraziamo di vero cuore - verranno contattati a breve dai componenti del Consiglio direttivo". E ancora: "Come molti di voi sanno, organizzare un evento come la nostra fiera prevede molte riunioni, diversi incontri ed innumerevoli sopralluoghi. Inoltre, richiede da parte nostra un enorme sforzo economico che, in caso di un eventuale annullamento all'ultimo della manifestazione, comporterebbe moltissime spese che la nostra associazione non sarebbe in grado di sostenere. In questa situazione di emergenza, mandare avanti i lavori e l'intera 'macchina organizzativa' dei volontari è per noi davvero difficile. È indispensabile fermarsi oggi, per poter correre più veloci domani. Insieme ce la faremo!".