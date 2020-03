Coronavirus e disabilità: mamma Claudia ottiene un'autorizzazione in deroga per portare il figlio autistico sull'altalena del parco a Boves

Continua la battaglia di mamma Claudia. Dopo aver portato alla ribalta, per altre famiglie come la sua, la difficoltà di gestire un ragazzo autistico ai tempi del Coronavirus, ecco che torna alla carica.

Claudia Pirotti è la mamma di Franci, ragazzo autistico di 17 anni. Vive a Boves con gli altri due figli. Come ci aveva raccontato nei giorni scorsi: “E' difficile stare a casa in questi giorni. Stiamo vivendo situazioni drammatiche. Alcune persone come Franci, con la cessazione di tutte le attività settimanali e l'obbligo di rimanere a casa, vanno totalmente in tilt. Tanto da diventare difficilissimi da gestire in casa, da mettere i nervi a dura prova. Uscire è dunque un'estrema necessità, l'unico modo per sfogare, ritrovare la calma e un pochino di serenità”.

La nuova sfida del giorno ha la forma di un'altalena, quella del parco di Boves che per Franci rappresenta una specie di "medicina salvavita".

Ebbene, mamma Claudia ha ottenuto l'autorizzazione di utilizzo dal primo cittadino Maurizio Paoletti: “Ho provato a scrivere e raccontare al nostro sindaco questa nostra esigenza.

La nostra volontà e abitudine a rispettare sempre le regole. Ma anche la necessità di usare un'altalena. Il fatto che dondolare sia salute, perché abbassa lo stress, l'ansia, la tensione che in questi giorni sono altissimi. Le regole sono fatte per tutti. Ma tutelare chi già è molto fragile e in difficoltà è possibile. Grazie al sindaco Maurizio Paoletti per la comprensione e per essersi attivato subito nel produrci un'autorizzazione di utilizzo”.

Il sindaco Paoletti è quello del famoso piano B (Bara), uno che a riprendere i cittadini non rispettosi delle regole non ci mette di certo la scala. “Noi cerchiamo di venire incontro alle esigenze vere e serie dei cittadini – commenta Paoletti -: quando ci sono comprovate ragioni di salute noi interveniamo. Io mi arrabbio contro chi non ha motivo di girovagare e devo ammettere che i miei modi stanno funzionando. Vedo meno bovesani in giro. Spero solo che fra due mesi qualcuno dica che aveva esagerato; mi spiacerebbe se dovessero darmi ragione”.

Sul caso di mamma Claudia il sindaco di Boves non ha esitato: “Lei mi ha scritto stamattina spiegandomi la situazione del figlio e io mi sono subito attivato per farle avere un'autorizzazione specifica, in deroga rispetto al provvedimento di chiusura del parco. Si tratta di una seria motivazione di salute”.

Come detto, mamma Claudia lo fa anche in nome di altre famiglie come la sua: “Se ne avete necessità, provate a contattare il vostro sindaco e a raccontare la mia esperienza. Vi potrebbe aiutare”.