Coronavirus, il sindaco di Mombasiglio: "Meglio mangiare pane congelato che finire in una bara al cimitero senza funerale"

"Meglio il pane congelato o del giorno prima che finire in una bara al cimitero senza funerale": non ha usato mezzi termini il sindaco di Mombasiglio, Aldo Michelotti, nell'avviso rivolto alla sua cittadinanza nelle scorse ore in materia di comportamenti da adottare per prevenire la diffusione del Coronavirus.

Il primo cittadino ha quindi invitato la popolazione "a rimanere presso la propria abitazione, evitando uscite di qualunque genere se non motivate da estrema necessità" e "ad effettuare la spesa alimentare o l'acquisto di altri generi di prima necessità in modo intelligente, onde evitare uscite giornaliere. Fare la spesa una o al massimo due volte la settimana penso possa essere una soluzione più che ragionevole".

Michelotti ha poi chiesto ai suoi concittadini di recarsi presso l'ufficio postale o in municipio solo per motivi urgenti e non differibili, previo appuntamento telefonico.

"Lavori di taglialegna - ha aggiunto - sono consentiti solo per autoconsumo in modo limitato e non per esigenze commerciali. La salute è un bene di tutti, possiamo anche trascurare la nostra, ma procurare danni ad altri per fare i nostri comodi è un atto stupido o peggio da criminali. Cerchiamo quindi di evitare inutili uscite da casa se non estremamente necessarie. Da oggi le forze dell'ordine inizieranno a sanzionare in modo duro e indiscriminato chiunque trasgredisca le regole. Si ricorda che le sanzioni per chi non rispetta i divieti possono comportare il carcere".