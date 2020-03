Coronavirus, il sindaco di Mondovì: "Stiamo valutando la chiusura dei parchi comunali" (VIDEO)

"Purtroppo mi è stato riferito che c'è ancora troppa gente in giro che va a farsi passeggiate in gruppo. Questo non va bene: stiamo valutando la chiusura dei parchi comunali".

Ha esordito così il sindaco di Mondovì, Paolo Adriano, ha aggiornato la sua cittadinanza in merito alle ultime novità in materia di Coronavirus, asserendo che si sono registrati fra i residenti due casi di positività al Covid-19, anche se uno di essi si trova al di fuori del capoluogo monregalese da febbraio. Sono quattro, invece, gli abitanti in isolamento fiduciario, non positivi ma entrati in contatto con persone infette.

Nel frattempo, il Comune ha attivato il COC (Centro Operativo Comunale) di Protezione civile e ha annunciato l'imminente sospensione della sosta a pagamento per i veicoli parcheggiati sulle strisce blu.

Infine, due comunicazioni, oltre al consueto invito a restare a casa: denunciato un commerciante per non aver rispettato le disposizioni ministeriali e prossima all'avvio la produzione di mascherine da parte di una ditta locale, che fornirà gratuitamente i dispositivi di protezione.