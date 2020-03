Coronavirus: la solidarietà della farmacia di Castiglione Falletto

Un tipo di mascherina che si può usare per proteggersi contro il Coronavirus

Solidarietà e vicinanza per superare insieme l’emergenza del Coronavirus. Questa è la volontà che è alla base del bel gesto fatto dai titolari della farmacia di Castiglione Falletto per rendere più tranquille le persone ai tempi del Covid19 ma anche per arginare ogni tipo di speculazione verso questi dispositivi diventati ormai introvabili o con prezzi che vanno alle stelle.

La mascherina è un dono ai clienti che si recano nella farmacia e ogni famiglia, in base alle esigenze, viene omaggiata di una mascherina di cotone lavabile, prodotta da una sarta amica delle titolari. Questa protezione permette di creare una sicurezza maggiore, un “effetto barriera” in caso di colloquio con un’altra persona, dalla qua.e comunque bisogna sempre mantenere una distanza di un metro.