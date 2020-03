Coronavirus, la testimonianza di Sara a Barcellona: "Situazione simile a quella italiana. L'impegno dei professionisti sanitari di entrambi i paesi mi rende orgogliosa"

"La situazione qui è uguale alla vostra, solo una settimana o due più indietro; pur avendo ben presente le immagini dell'Italia nelle ultime settimane, la gente stenta a capire la gravità della situazione ma poco a poco tutti si stanno adattando e in parecchi abbiamo iniziato a lavorare da casa".

Una descrizione tutt'altro che sorprendente, in questi tempi di lotta al Coronavirus. A parlare è Sara Chiecchio, cuneese d'origine e ormai da tre anni barcelonina (o barceloneta, a seconda che preferiate dirlo in catalano o in spagnolo) d'adozione.

Lo scorso febbraio, una decina di giorni prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria nell'intero paese e nella nostra provincia, l'avevamo intervistata in merito alla sua esperienza di "cuneese all'estero" e torniamo a farlo adesso che dall'altra parte dei Pirenei si registrano oltre 13mila casi Cooronavirus-positivi e più di 700 persone disposte in terapia intensiva (numeri in costante aumento).

Il secondo racconto simile, dopo quello di Noemi, "bloccata" in Inghilterra.

Una Barcellona, quindi, che non è diversa da una qualsiasi città - grande, media o piccola - italiana, e dove forse non si faranno ancora "flash-mob di vario tipo, ma ogni sera alle 20 si fanno applausi per medici e infermieri, e ci si mandano segnali di luce tra un appartamento e l'altro per far sentire reciprocamente la vicinanza".

Perché potremo anche non poterci stringere, ma sono tanti i modi in cui possiamo comunque non far mancare la solidarietà (a chi la merita, ovviamente, e sono tanti).

Simile la situazione anche a livello di lockdown: "Di aperto in città ci sono solo supermercati e alimentari in generale, farmacie e giornalai - racconta Sara - . Il governo spagnolo sta seguendo proprio la falsa riga italiana per coordinare la "quarantena", penso non ci sia alcuna differenza a livello di scelte gestionali".

Come già si è detto nelle ultime settimane, la linea dura adottata in Italia e in Cina fa scuola (quantomeno in Europa): "Prima che la situazione degenerasse anche qua, ammetto che pensavo si stesse un po' esagerando e non riuscivo a capacitarmene - prosegue - . Ora invece capisco che l'unica soluzione per uscirne è quella adottata in Italia".

Non una soluzione facile, certo. O dalle conseguenze sul lungo periodo particolarmente auspicabili.