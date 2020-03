Cuneo: chiuso l'Ufficio Contravvenzioni della Polizia Municipale

Informiamo i nostri lettori che, in considerazione del combinato disposto del comma 18 dell'art.10 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e dell'art. 1, comma 1 DPCM 9 marzo 2020, per tutti i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) residenti, aventi sede operativa od esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nell'intero territorio nazionale, a decorrere dalla data del 10 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020, sono da intendersi sospesi i termini di:

- notificazione dei processi verbali al Codice della Strada e Leggi collegate,

- esecuzione del pagamento in misura ridotta, compreso quello in forma agevolata;

- svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

Per effetto della stessa sospensione, per tutti i verbali già notificati alla data sopraindicata, resta sospeso, per il periodo indicato:

- il termine di pagamento o di esecuzione di adempimenti connessi (comunicazioni conducente, esibizione documenti, ecc), se era ancora possibile effettuarli alla data del 10 marzo;

- il termine per il pagamento in misura agevolata (sconto del 30%), se non era già trascorso alla data del 10 marzo;

- il termine per la presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, se non era già trascorso alla data del 10 marzo;

- per i fatti illeciti accertati, ma non ancora contestati e notificati, il termine di notificazione dei verbali di cui all'art. 201 C.d.S è sospeso per tutto il periodo indicato.

I termini ordinari richiamati ricominciano a decorrere dalla data del 3 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe necessarie per il protrarsi dell'emergenza.

Alla luce di tali disposizioni, e per evitare alla cittadinanza spostamenti non urgenti, si segnala che l’Ufficio Contenzioso del Comando di Cuneo è chiuso al pubblico. Gli operatori sono comunque disponibili per fornire informazioni telefoniche o via e-mail.