Cuneo, in crescita i numeri del Coronavirus: sosta gratuita nella zona dell'ospedale per i dipendenti dell'ASO

Quel che è sicuro, a seguito della riunione del Centro Operativo Comunale della città di Cuneo tenutasi nella giornata di oggi (giovedì 19 marzo), è che la situazione in città sia in peggioramento.

A ieri (aggiornamento delle ore 12, ultimo dato disponibile) in Cuneo si registravano 27 casi di persone positive (in parte ricoverate in Ospedale, in parte in quarantena presso la propria abitazione) e 1 decesso direttamente legato al Covid19. A queste vanno aggiunte una cinquantina di persone in isolamento domiciliare fiduciario, ovvero soggetti che sono stati a contatto con individui infetti ma che non presentano sintomi: la situazione è di massima allerta, negli ultimi 3 giorni i numeri sono praticamente raddoppiati.

Per venire incontro alle esigenze degli operatori sanitari, e grazie all’accordo raggiunto coi gestori dei parcheggi dell’area, da oggi e fino al 30 aprile (salvo proroghe dettate da future esigenze) i dipendenti dell’ASO sono autorizzati alla sosta gratuita su tutti i parcheggi a raso nella zona dell’Ospedale, con la sola esclusione dei posti di via Coppino, nell’isolato di fronte all’ingresso della struttura (in tali spazi, destinati alla sosta degli utenti in situazioni di emergenza, è infatti necessario cercare di mantenere la massima rotazione). Per godere di tale possibilità, gli operatori sanitari devono esporre sul cruscotto il contrassegno rilasciato dall’ASO per l’accesso ai parcheggi riservati interni all’Ospedale, in modo da essere facilmente riconoscibili.