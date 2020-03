Cuneo, troppa gente fuori casa: l'amministrazione decide per la completa chiusura dei parchi gioco

Tali misure si sono rese necessarie a causa dell’elevato numero di persone che, contravvenendo alle disposizioni, continuano ad uscire di casa per motivi non urgenti, esponendo sé stessi e gli altri a possibile contagio. Non si esclude, se persistessero tali comportamenti, la chiusura di altre aree cittadine, in considerazione anche del fatto che il numero delle persone positive in città sta aumentando in modo sensibile.