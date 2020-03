Dopo Barge, anche a Bagnolo Piemonte segnalato il primo contagiato da Covid-19

Dopo Barge, anche nella vicina Bagnolo Piemonte si registra il primo contagiato da Covid-19.

Lo rende noto il sindaco, Fabio Stefano Bruno Franco, con un post Facebook pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune.

Come avviene in questi casi, in Municipio è giunta l’informativa dell’Asl, quale autorità sanitaria locale. Sulle condizioni di salute della persona contagiata da Covid-19, il sindaco sottolinea che “attualmente, si trova ricoverata presso una struttura ospedaliera” e che, come di consueto, l’Amministrazione comunale si fa portavoce dei “migliori auguri per una pronta guarigione”.

“Invito la cittadinanza – ha aggiunto il sindaco – a rispettare rigorosamente tutte le indicazioni che sono comunicate in precedenza ed a restare in casa”.

In mattinata, in accordo con l’Asl, il Comune fornirà nuove informazioni.

Nei due centri della Valle Infernotto, per l'appunto Barge e Bagnolo, sin dalle primissime fasi dell'emergenza Coronavirus l'attenzione è sempre stata molto alta, per la presenza delle comunità cinesi che da anni vivono nei paesi.