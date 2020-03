Il punto di Federico Borgna: “La Granda tornerà presto ad essere locomotiva, ma ora concentriamoci sull’emergenza sanitaria”

“A Cuneo città è in provincia di Cuneo sono giorni di lavoro frenetico. Un grazie a tutti quelli che stanno lavorando soprattutto nell’ambito della sanità.” Inizia così il punto di Federico Borgna, sindaco di Cuneo e presidente della Provincia, raggiunto via Skype da Targatocn.it.



“L’emergenza ci aiuterà a rischedulare le priorità di una comunità. Dobbiamo sin da ora cominciare a costruire un piano strategico di territorio e ritarato su altre priorità. Ma al momento concentriamoci sull’emergenza sanitaria. La provincia di Cuneo tornerà ad essere locomotiva.”





Poi fa un appello ai cittadini: “Stare a casa non solo è un atto di tutela della nostra salute è un atto di rispetto nei confronti di chi è in prima linea e oggi a casa non può stare.”

Di seguito l'intervista intera a Federico Borgna.